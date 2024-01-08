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Ігнат розповів, чи змінився відсоток збиття ворожих цілей під час останньої атаки окупантів

8 січня 2024 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів, чи змінився відсоток збиття ворожих цілей під час останньої атаки окупантів
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: РАР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував роботу протиповітряної оборони під час останньої російської атаки. За його словами, відсоток збиття не змінився.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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Ігнат каже, що російські загарбники зменшують кількість цілей під час кожного нового обстрілу, однак цього разу було багато балістичних ракет, а їх можна збивати лише системами типу Patriot.

"Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був", — пояснив він.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів".

Також ми писали, що сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Додамо, окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

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