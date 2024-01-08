Игнат рассказал, изменился ли процент сбивания вражеских целей во время последней атаки оккупантов
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал работу противовоздушной обороны во время последней российской атаки. По его словам, процент сбивания не изменился.
Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
Работа ПВО во время утренней атаки оккупантов
Игнат говорит, что российские захватчики уменьшают количество целей при каждом новом обстреле, однако на этот раз было много баллистических ракет, а их можно сбивать только системами типа Patriot.
"Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят что не слишком высокий процент сбивания. Процент остается как и был", — объяснил он.
Напомним, в ночь на 8 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".
Также мы писали, что сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.
Добавим, оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.
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