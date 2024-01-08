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Игнат рассказал, изменился ли процент сбивания вражеских целей во время последней атаки оккупантов

8 января 2024 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, изменился ли процент сбивания вражеских целей во время последней атаки оккупантов
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: РАР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал работу противовоздушной обороны во время последней российской атаки. По его словам, процент сбивания не изменился.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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Игнат говорит, что российские захватчики уменьшают количество целей при каждом новом обстреле, однако на этот раз было много баллистических ракет, а их можно сбивать только системами типа Patriot.

"Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят что не слишком высокий процент сбивания. Процент остается как и был", — объяснил он.

Напомним, в ночь на 8 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".

Также мы писали, что сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Добавим, оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

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