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Обстріли Кривого Рогу — є загиблі та поранені

8 січня 2024 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Кривого Рогу 8 січня — в ОВА розповіли про жертви
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку окупанти обстріляли торгівельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Лисак розповів, що внаслідок ракетного удару окупантів пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. Осколкові поранення отримав 58-річний чоловік, його стан задовільний. 

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Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, екстренні служби ліквідують наслідки атаки і в Лозуватській громаді Криворізького району. Там загинула 62-річна жінка, також зруйнована приватна оселя.

"Дісталося й Новомосковську.  Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто", — йдеться у повідомленні. 

Загалом, через ворожу атаку попередньо постраждали 24 людини, з них п'ятеро — діти. Хлопчики чотири і вісім років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. 

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти". Російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Крім того, внаслідок ранкової атаки Запоріжжя сьогодні зранку постраждали дві людини. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони. 

Щонайменше шість вибухів також лунали у Хмельницькій області. Наразі на місцях російських ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

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