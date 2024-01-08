У Хмельницькій ОВА прокоментували ранкову атаку окупантів на область

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Повітряні Сили ЗСУ

Російські окупанти сьогодні, 8 січня, атакували Хмельницьку область. Там пролунало щонайменше шість вибухів.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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Наразі на місцях російських ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

"Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстрені служби. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В ОВА повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Додамо, сьогодні зранку російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.