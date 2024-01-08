Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Хмельницькій ОВА прокоментували ранкову атаку окупантів на область arrow

У Хмельницькій ОВА прокоментували ранкову атаку окупантів на область

8 січня 2024 09:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій ОВА прокоментували ранкову атаку окупантів на область
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Повітряні Сили ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти сьогодні, 8 січня, атакували Хмельницьку область. Там пролунало щонайменше шість вибухів.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

Читайте також:

Обстріл Хмельницької області

Наразі на місцях російських ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

"Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстрені служби. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В ОВА повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Додамо, сьогодні зранку російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі