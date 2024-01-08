У Хмельницькій області чутно вибухи
Сьогодні зранку, 8 січня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено по всій Україні.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Хмельницькій області
"Вибух пролунав у Хмельницькому", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 07:47. У Хмельницькій області знову пролунали вибухи.
В ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Людей закликали перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, російські окупанти запустили ракети. Близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України.
Також ми писали, що сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістику.
Додамо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти".
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