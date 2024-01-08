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У Хмельницькій області чутно вибухи

8 січня 2024 07:29
оновлено: 07:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області чутно вибухи
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 8 січня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Хмельницькій області

"Вибух пролунав у Хмельницькому", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух у Хмельницькому. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 07:47. У Хмельницькій області знову пролунали вибухи. 

В ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Людей закликали перебувати в укриттях.

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Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, російські окупанти запустили ракети. Близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістику.

Додамо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти". 

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