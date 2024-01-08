У Хмельницькій області чутно вибухи

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Сьогодні зранку, 8 січня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Хмельницькій області

"Вибух пролунав у Хмельницькому", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух у Хмельницькому. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 07:47. У Хмельницькій області знову пролунали вибухи.

В ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Людей закликали перебувати в укриттях.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, російські окупанти запустили ракети. Близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістику.

Додамо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти".