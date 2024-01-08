В Хмельницкой области слышны взрывы

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Сегодня утром, 8 января, в Хмельницкой области раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области

"Взрыв раздался в Хмельницком", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Хмельницком. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 07:47. В Хмельницкой области снова прогремели взрывы.

В ОВА сообщили о работе противовоздушной обороны. Людей призвали находиться в укрытиях.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, российские оккупанты запустили ракеты. Около десяти вражеских целей летели в направлении запада Украины.

Также мы писали, что сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил баллистику.

Добавим, сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах".