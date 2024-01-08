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Окупанти вдарили по торговому центру в Кривому Розі, — ЗМІ

8 січня 2024 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили по торговому центру в Кривому Розі, — ЗМІ
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Повітряні сили України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти сьогодні, 8 січня, обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. У мережі пишуть, що ворог поцілив по торговому центру.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Кривому Розі поцілили по торговому центру", — йдеться у повідомленнії

Місцеві ЗМІ пишуть, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

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Допис про обстріл ТЦ у Кривому Розі. Фото: скриншот

Наразі у місті їздять лише маршрутки, автобуси та "дизельні" тролейбуси.

"Електротранспорт не працює через обледеніння", — йдеться у повідомленні.

Без світла залишаються 15 тисяч абонентів. 

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Пошкоджені автомобілі у Кривому Розі. Фото: t.me/svoiKR

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістику.

Також ми писали, що сьогодні зранку російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

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