Оккупанты ударили по торговому центру в Кривом Роге, — СМИ

Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы Украины

Российские оккупанты сегодня, 8 января, обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. В сети пишут, что враг попал по торговому центру.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Кривом Роге попали по торговому центру", — говорится в сообщении

Местные СМИ пишут, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Пост об обстреле ТЦ в Кривом Роге. Фото: скриншот

Сейчас в городе ездят только маршрутки, автобусы и "дизельные" троллейбусы.

"Электротранспорт не работает из-за обледенения", — говорится в сообщении.

Без света остаются 15 тысяч абонентов.

Поврежденные автомобили в Кривом Роге. Фото: t.me/svoiKR

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил баллистику.

Также мы писали, что сегодня утром российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.