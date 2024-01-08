Оккупанты ударили по торговому центру в Кривом Роге, — СМИ
Российские оккупанты сегодня, 8 января, обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. В сети пишут, что враг попал по торговому центру.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Оккупанты ударили по ТЦ в Кривом Роге
"В Кривом Роге попали по торговому центру", — говорится в сообщении
Местные СМИ пишут, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Сейчас в городе ездят только маршрутки, автобусы и "дизельные" троллейбусы.
"Электротранспорт не работает из-за обледенения", — говорится в сообщении.
Без света остаются 15 тысяч абонентов.
Напомним, сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил баллистику.
Также мы писали, что сегодня утром российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.
Читайте Новини.LIVE!