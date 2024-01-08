В Хмельницкой ОВА прокомментировали утреннюю атаку оккупантов на область

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Воздушные Силы ВСУ

Российские оккупанты сегодня, 8 января, атаковали Хмельницкую область. Там прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

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Обстрел Хмельницкой области

В настоящее время на местах российских ударов работают оперативные и спасательные службы.

"Сохраняйте спокойствие и воздержитесь от фото- видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали позже", — говорится в сообщении.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Хмельницкой области раздались взрывы. В ОВА сообщали о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Добавим, сегодня утром российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.