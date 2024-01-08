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В Хмельницкой ОВА прокомментировали утреннюю атаку оккупантов на область

8 января 2024 09:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницкой ОВА прокомментировали утреннюю атаку оккупантов на область
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Воздушные Силы ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты сегодня, 8 января, атаковали Хмельницкую область. Там прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

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Обстрел Хмельницкой области

В настоящее время на местах российских ударов работают оперативные и спасательные службы.

"Сохраняйте спокойствие и воздержитесь от фото- видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали позже", — говорится в сообщении.

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Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Хмельницкой области раздались взрывы. В ОВА сообщали о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Добавим, сегодня утром российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.

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