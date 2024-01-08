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У Запоріжжі внаслідок російської атаки є постраждалі, — міськрада

8 січня 2024 08:27
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Обстріли Запоріжжя 8 січня — постраждали дві людини
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото (архівне): t.me/zoda_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ранкової атаки Запоріжжя сьогодні зранку постраждали дві людини. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко

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"Російські терористи атакують Запоріжжя. На жаль, є постраждалі. На місцях починають працювати відповідні служби", — йдеться у повідомленні Куртєва. 

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Водночас Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками.

"Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", — розповів начальник ОВА. 

Він також закликав місцевих жителів зберігати спокій, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та утримуватись від фото та відеофіксації наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби.

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Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Вибухи лунали у кількох містах, зокрема у Запоріжжі

Також відомо, що загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

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