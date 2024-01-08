Обстріли Запоріжжя 8 січня — постраждали дві людини

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото (архівне): t.me/zoda_gov_ua

Внаслідок ранкової атаки Запоріжжя сьогодні зранку постраждали дві людини. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя 8 січня: що відомо

"Російські терористи атакують Запоріжжя. На жаль, є постраждалі. На місцях починають працювати відповідні служби", — йдеться у повідомленні Куртєва.

Водночас Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками.

"Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", — розповів начальник ОВА.

Він також закликав місцевих жителів зберігати спокій, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та утримуватись від фото та відеофіксації наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Вибухи лунали у кількох містах, зокрема у Запоріжжі.

Також відомо, що загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.