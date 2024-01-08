Обстрелы Запорожья 8 января — пострадали два человека

Последствия обстрелов Запорожья. Фото (архивное): t.me/zoda_gov_ua

В результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Сейчас известно о попадании ракет в жилые районы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Российские террористы атакуют Запорожье. К сожалению, есть пострадавшие. На местах начинают работать соответствующие службы", — говорится в сообщении Куртева.

В то же время Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремели пять взрывов. Пока известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.

"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы", — рассказал начальник ОВА.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и воздерживаться от фото и видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренные службы.

Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Взрывы раздавались в нескольких городах, в том числе в Запорожье.

Также известно, что захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.