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В Запорожье в результате российской атаки есть пострадавшие, — горсовет

8 января 2024 08:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Запорожья 8 января — пострадали два человека
Последствия обстрелов Запорожья. Фото (архивное): t.me/zoda_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Сейчас известно о попадании ракет в жилые районы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Российские террористы атакуют Запорожье. К сожалению, есть пострадавшие. На местах начинают работать соответствующие службы", — говорится в сообщении Куртева.

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В то же время Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремели пять взрывов. Пока известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.

"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы", — рассказал начальник ОВА.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и воздерживаться от фото и видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренные службы.

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Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Взрывы раздавались в нескольких городах, в том числе в Запорожье.

Также известно, что захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

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