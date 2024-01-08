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Обстрелы Кривого Рога — есть погибшие и раненые

8 января 2024 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Кривого Рога 8 января – в ОВА рассказали о жертвах
Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что в результате ракетного удара оккупантов повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. Осколочные ранения получил 58-летний мужчина, его состояние удовлетворительное.

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Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, экстренные службы ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской громаде Криворожского района. Там погибла 62-летняя женщина, также разрушено частное жилье.

"Досталось и Новомосковску. Возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", — говорится в сообщении.

Всего из-за вражеской атаки предварительно пострадали 24 человека, из них пятеро — дети. Мальчики четыре и восемь лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

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Напомним, сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах". Российские оккупанты нанесли, как минимум, четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.

Кроме того, в результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Пока известно о попадании ракет в жилые районы.

По меньшей мере, шесть взрывов также раздавались в Хмельницкой области. В настоящее время на местах российских ударов работают оперативные и спасательные службы.

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