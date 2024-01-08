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Шмигаль розповів, чим окупанти атакували Україну зранку

8 січня 2024 10:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, чим окупанти атакували Україну зранку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що сьогодні зранку, 8 січня, російські окупанти здійснили ракетну атаку. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Шмигаля, загарбники застосували як крилаті ракети, так і "Кинджали". 

"Запоріжжя, Новомосковськ, Кривий Ріг, Харківщина. Є загиблі та поранені. Рятувальники працюють на місці. Розбирають завали й допомагають постраждалим", — наголосив він.

Шмигаль висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Він наголосив, що за кожний терористичний акт, за кожне забране чи скалічене життя Росія відповідатиме.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Додамо, у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.

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