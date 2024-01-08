Шмыгаль рассказал, чем оккупанты атаковали Украину утром

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что сегодня утром, 8 января, российские оккупанты совершили ракетную атаку. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Ракетная атака оккупантов

По словам Шмыгаля, захватчики применили как крылатые ракеты, так и "Кинжалы".

"Запорожье, Новомосковск, Кривой Рог, Харьковская область. Есть погибшие и раненые. Спасатели работают на месте. Разбирают завалы и помогают пострадавшим", — подчеркнул он.

Шмыгаль выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Он подчеркнул, что за каждый террористический акт, за каждую забранную или искалеченную жизнь Россия будет отвечать.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Добавим, в Запорожье выросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела. Известно, что четыре человека получили травмы.