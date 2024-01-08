Внаслідок атаки РФ у Запоріжжі постраждало чотири людини, — Малашко
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Постраждалі внаслідок обстрілу Запоріжжя
"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб", — розповів Малашко.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.
Також ми писали, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками.
Додамо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.
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