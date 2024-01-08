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Внаслідок атаки РФ у Запоріжжі постраждало чотири людини, — Малашко

8 січня 2024 09:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Внаслідок атаки РФ у Запоріжжі постраждало чотири людини, — Малашко
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: t.me/zoda_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб", — розповів Малашко.

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Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Також ми писали, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками.

Додамо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

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