Внаслідок атаки РФ у Запоріжжі постраждало чотири людини, — Малашко

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: t.me/zoda_gov_ua

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб", — розповів Малашко.

Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Також ми писали, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками.

Додамо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.