В результате атаки РФ в Запорожье пострадали четыре человека, — Малашко

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела. Известно, что четыре человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до четырех человек", — рассказал Малашко.

Пост руководителя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Также мы писали, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремели пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.

Добавим, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.