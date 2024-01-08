Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В результате атаки РФ в Запорожье пострадали четыре человека, — Малашко arrow

В результате атаки РФ в Запорожье пострадали четыре человека, — Малашко

8 января 2024 09:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В результате атаки РФ в Запорожье пострадали четыре человека, — Малашко
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: t.me/zoda_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела. Известно, что четыре человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Пострадавшие в результате обстрела Запорожья

"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до четырех человек", — рассказал Малашко.

null
Пост руководителя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Также мы писали, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремели пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.

Добавим, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме