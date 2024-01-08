В результате атаки РФ в Запорожье пострадали четыре человека, — Малашко
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела. Известно, что четыре человека получили травмы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Пострадавшие в результате обстрела Запорожья
"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до четырех человек", — рассказал Малашко.
Напомним, сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.
Также мы писали, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремели пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.
Добавим, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.
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