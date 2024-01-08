У ПС назвали кількість збитих ворожих дронів та ракет

Дрон типу “Shahed-136/131”. Фото: з відкритих джерел

У ніч проти 8 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що сьогодні вночі Росія атакувала українські міста з різного типу озброєння. Зокрема, крилатими, авіаційними, балістичними, зенітними керованими ракетами та ударними БпЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ);

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс (РФ));

вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

шість балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда (Крим);

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).

Звіт Повітряних сил. Фото: t.me/kpszsu

У загальному підсумку українська ППО знищила вісім "шахедів" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У ПС розповіли, що росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Додамо, у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що загарбники застосували як крилаті ракети, так і "Кинджали".