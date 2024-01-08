Росія запустила ракети Кинджал — Київ під загрозою удару

Запуск ракети. Фото: з відкритих джерел

Станом на зараз Росія запустила повторну хвилю ракет "Кинджал". Як відомо, вони тримають курс на Київ та область.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Оновлено 07:38. Ракета через Івано-Франківську область в напрямку Львівської області.

Оновлено 07:36. Загроза балістики для Запоріжжя, кажуть в ПС.

Оновлено 07:34. Повітряні сили розповіли про "Кинджал" у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 07:29. Повідомляється, що більшість крилатих ракет в повітряному просторі Хмельницької області.

Також є загроза балістика у Чернігівській області.

Оновлено 07:27. Повітряні сили попередили про балістику в напрямку Запоріжжя.

Станом на 07:25 російські окупанти запустили нову хвилю "Кинджалів", які рухаються в напрямку Києва та області.

Повітряні сили закликають перебувати в укритті.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом перші вибухи пролунали у Дніпрі. Станом на 07:02 в небі близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України. Вибухи також лунали у Кривому Розі та Запоріжжі.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти", і також вибухи пролунали на Хмельниччині.