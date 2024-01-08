Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ запустила "Кинджали" — які регіони в небезпеці arrow

РФ запустила "Кинджали" — які регіони в небезпеці

8 січня 2024 07:24
оновлено: 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія запустила ракети Кинджал — Київ під загрозою удару
Запуск ракети. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на зараз Росія запустила повторну хвилю ракет "Кинджал". Як відомо, вони тримають курс на Київ та область.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Росія запустила ракети — які регіони в небезпеці

Оновлено 07:38. Ракета через Івано-Франківську область в напрямку Львівської області. 

null

Оновлено 07:36. Загроза балістики для Запоріжжя, кажуть в ПС.

null

Оновлено 07:34. Повітряні сили розповіли про "Кинджал" у напрямку Кривого Рогу. 

null

Оновлено 07:29. Повідомляється, що більшість крилатих ракет в повітряному просторі Хмельницької області.

null

Також є загроза балістика у Чернігівській області. 

null

Оновлено 07:27. Повітряні сили попередили про балістику в напрямку Запоріжжя.

null

Станом на 07:25 російські окупанти запустили нову хвилю "Кинджалів", які рухаються в напрямку Києва та області.

null

Повітряні сили закликають перебувати в укритті. 

null

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом перші вибухи пролунали у Дніпрі. Станом на 07:02 в небі близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України. Вибухи також лунали у Кривому Розі та Запоріжжі. 

Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти", і також вибухи пролунали на Хмельниччині. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

Актуальне по темі