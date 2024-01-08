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РФ запустила "Кинжалы" — какие регионы в опасности

8 января 2024 07:24
обновлено: 07:39
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Россия запустила ракеты Кинжал — Киев под угрозой удара
Запуск ракеты. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на данный момент Россия запустила повторную волну ракет "Кинжал". Они держат курс на Киев и область.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Россия запустила ракеты — какие регионы в опасности

Обновлено 07:38. Ракета через Ивано-Франковскую область в направлении Львовской области.

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Обновлено 07:36. Угроза баллистики для Запорожья, говорят в ПС.

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Обновлено 07:34. Воздушные силы рассказали о "Кинжале" в направлении Кривого Рога.

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Обновлено 07:29. Сообщается, что большинство крылатых ракет находятся в воздушном пространстве Хмельницкой области.

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Также есть угроза баллистика в Черниговской области.

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Обновлено 07:27. Воздушные силы предупредили о баллистике в направлении Запорожья.

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По состоянию на 07:25 российские оккупанты запустили новую волну "Кинжалов", которые двигаются в направлении Киева и области.

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Воздушные силы призывают находиться в укрытии.

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Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Впоследствии первые взрывы прогремели в Днепре. По состоянию на 07:02 в небе около десяти вражеских целей летели в направлении запада Украины. Взрывы также звучали в Кривом Роге и в Запорожье.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе и возможных "прилетах", а также взрывы прогремели в Хмельницкой области.

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