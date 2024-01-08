Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Сьогодні з самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти здійснюють запуски ракет, які рухаються в напрямку Хмельниччини, Тернопільщини, Черкащини та Кропивницького.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 8 січня: куди летять ракети
Оновлено 07:16. Українців попереджають про балістику із Криму на Кривий Ріг. Також відомо, що частина ракет із Тернопільщини/Львівщини змінила курс на Хмельниччину.
Оновлено 07:10. У ПС кажуть, що з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області злетів четвертий МіГ-31К.
Оновлено 07:08. Росіяни запустили ракети "Кинджал".
Станом на 07:06 у Повітряних силах попередили про пуски ворожих ракет у кількох напрямках:
- Хмельниччина — в західному напрямку. Загроза для Тернопільської області!
- Черкащина — Вінниччина — в південно-західному напрямку!
- Балістика в напрямку Кропивницького!
- Ракети із Тернопільщини — в напрямку Львівщини!
- Ракети через Харківщину у напрямку Кривого Рогу!
Зазначається, що пуски ракет зафіксовані з літака Ту-22м3. Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях України.
Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом перші вибухи пролунали у Дніпрі. Станом на 07:02 в небі близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України. Вибухи також лунали у Кривому Розі та Запоріжжі.
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