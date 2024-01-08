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Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети

8 січня 2024 07:05
оновлено: 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 8 січня — куди летять ракети
Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні з самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти здійснюють запуски ракет, які рухаються в напрямку Хмельниччини, Тернопільщини, Черкащини та Кропивницького.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 8 січня: куди летять ракети

Оновлено 07:16. Українців попереджають про балістику із Криму на Кривий Ріг. Також відомо, що частина ракет із Тернопільщини/Львівщини змінила курс на Хмельниччину.

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Оновлено 07:10. У ПС кажуть, що з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області злетів четвертий МіГ-31К. 

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Оновлено 07:08. Росіяни запустили ракети "Кинджал". 

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Станом на 07:06 у Повітряних силах попередили про пуски ворожих ракет у кількох напрямках:

  • Хмельниччина — в західному напрямку. Загроза для Тернопільської області!
  • Черкащина — Вінниччина — в південно-західному напрямку!
  • Балістика в напрямку Кропивницького!
  • Ракети із Тернопільщини — в напрямку Львівщини!
  • Ракети через Харківщину у напрямку Кривого Рогу!

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Зазначається, що пуски ракет зафіксовані з літака Ту-22м3. Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях України. 

повітряна тривога в Україні 8 січня
Повітряна тривога в Україні 8 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом перші вибухи пролунали у Дніпрі. Станом на 07:02 в небі близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України. Вибухи також лунали у Кривому Розі та Запоріжжі. 

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