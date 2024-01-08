Воздушная тревога в Украине 8 января — куда летят ракеты

Воздушная тревога в Украине – куда летят ракеты
8 января 2024 07:05
обновлено: 07:12
ракеты
Сегодня с самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты осуществляют запуски ракет, которые двигаются в направлении Хмельнитчины, Тернопольщины, Черкасщины и Кропивницкого.
Об этом сообщили в воздушных силах.
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Обновлено 07:10. В ПС говорят, что с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области взмыл четвертый МиГ-31К.
Обновлено 07:08. Россияне запустили ракеты "Кинжал".
По состоянию на 07:06 в Воздушных силах предупредили о пусках вражеских ракет по нескольким направлениям:
- Хмельницкая область — в западном направлении. Угроза для Тернопольской области!
- Черкасщина – Винницкая – в юго-западном направлении!
- Баллистика в направлении Кропивницкого!
- Ракеты из Тернопольщины - в направлении Львовщины!
- Ракеты через Харьковщину в направлении Кривого Рога!
Отмечается, что пуски ракет были зафиксированы с самолета Ту-22м3.
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