Воздушная тревога в Украине 8 января — куда летят ракеты

ракеты

Сегодня с самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты осуществляют запуски ракет, которые двигаются в направлении Хмельнитчины, Тернопольщины, Черкасщины и Кропивницкого.

Об этом сообщили в воздушных силах.

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Обновлено 07:10. В ПС говорят, что с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области взмыл четвертый МиГ-31К.

Обновлено 07:08. Россияне запустили ракеты "Кинжал".

По состоянию на 07:06 в Воздушных силах предупредили о пусках вражеских ракет по нескольким направлениям:

Хмельницкая область — в западном направлении. Угроза для Тернопольской области!

Черкасщина – Винницкая – в юго-западном направлении!

Баллистика в направлении Кропивницкого!

Ракеты из Тернопольщины - в направлении Львовщины!

Ракеты через Харьковщину в направлении Кривого Рога!

Отмечается, что пуски ракет были зафиксированы с самолета Ту-22м3.

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