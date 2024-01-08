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Воздушная тревога в Украине – куда летят ракеты

8 января 2024 07:05
обновлено: 07:12
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Воздушная тревога в Украине 8 января — куда летят ракеты
ракеты
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня с самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты осуществляют запуски ракет, которые двигаются в направлении Хмельнитчины, Тернопольщины, Черкасщины и Кропивницкого.

Об этом сообщили в воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 8 января: куда летят ракеты

Обновлено 07:10. В ПС говорят, что с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области взмыл четвертый МиГ-31К.

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Обновлено 07:08. Россияне запустили ракеты "Кинжал".

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По состоянию на 07:06 в Воздушных силах предупредили о пусках вражеских ракет по нескольким направлениям:

  • Хмельницкая область — в западном направлении. Угроза для Тернопольской области!
  • Черкасщина – Винницкая – в юго-западном направлении!
  • Баллистика в направлении Кропивницкого!
  • Ракеты из Тернопольщины - в направлении Львовщины!
  • Ракеты через Харьковщину в направлении Кривого Рога!

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Отмечается, что пуски ракет были зафиксированы с самолета Ту-22м3.

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