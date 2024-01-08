В ПС назвали количество сбитых вражеских дронов и ракет
В ночь на 8 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО
В ведомстве рассказали, что сегодня ночью Россия атаковала украинские города с разного типа вооружения. В частности, крылатыми, авиационными, баллистическими, зенитными управляемыми ракетами и ударными БпЛА.
Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:
- восемь ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ);
- семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
- четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов);
- 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Энгельс (РФ));
- восемь крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;
- шесть баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда (Крым);
- две управляемые авиационные ракеты Х-31П из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область).
В общем итоге украинская ПВО уничтожила восемь "шахедов" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В ПС рассказали, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.
"На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.
Добавим, в Запорожье выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов. Известно, что четыре человека получили травмы.
Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что захватчики применили как крылатые ракеты, так и "Кинжалы".
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