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В ПС назвали количество сбитых вражеских дронов и ракет

8 января 2024 11:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ПС назвали количество сбитых вражеских дронов и ракет
Дрон типа "Shahed-136/131". Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 8 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что сегодня ночью Россия атаковала украинские города с разного типа вооружения. В частности, крылатыми, авиационными, баллистическими, зенитными управляемыми ракетами и ударными БпЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

  • восемь ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ);
  • семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
  • четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов);
  • 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Энгельс (РФ));
  • восемь крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда (Крым);
  • две управляемые авиационные ракеты Х-31П из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область).
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Отчет воздушных сил. Фото: t.me/kpszsu

В общем итоге украинская ПВО уничтожила восемь "шахедов" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В ПС рассказали, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

"На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Добавим, в Запорожье выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов. Известно, что четыре человека получили травмы.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что захватчики применили как крылатые ракеты, так и "Кинжалы".

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