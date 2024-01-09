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В ISW назвали причины, почему поставка ПВО для Украины имеет решающее значение

9 января 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW назвали причины, почему поставка ПВО для Украины имеет решающее значение
Военная помощь для Украины. Фото: REUTERS/SERHIY TAKHMAZOV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Западные системы противовоздушной обороны и ракет остаются решающими для Украины, поскольку российские силы пытаются адаптироваться к нынешним возможностям ПВО нашего государства. Это также важно еще и, учитывая попытки Украины развивать свой собственный оборонно-промышленный комплекс.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW оценили, что российские и украинские силы сейчас вовлечены в тактическую и технологическую гонку, в которой обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и противовоздушную оборону.

"Продолжение и увеличение западных поставок систем противовоздушной обороны и ракет в Украину имеет решающее значение, поскольку российские силы продолжают экспериментировать с новыми способами проникновения в украинскую ПВО. Включение систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом, в систему противовоздушной обороны Украины имело важное значение для способности Украины защищаться от российских ракет, в частности баллистических", — говорится в сообщении

Кроме того, западные системы противовоздушной обороны и обеспечения Украины ракетами противовоздушной обороны в ближайшей и среднесрочной перспективе имеют важное значение для защиты растущего оборонно-промышленного комплекса Украины, поскольку российские войска продолжают атаковать украинские промышленные объекты.

Аналитики также напомнили, что представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал предоставление Украине помощи США "критической", поскольку Украина еще не в состоянии защитить себя, но отметил, что помощь США не нужно будет продолжать на предыдущем уровне, поскольку Украина работает над расширением своего оборонно-промышленного комплекса, чтобы "встать на собственные ноги"

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал работу противовоздушной обороны во время последней российской атаки 8 января. По его словам, оккупанты запустили много баллистических ракет, а их можно сбивать только системами типа Patriot.

Добавим, что 8 января российские захватчики нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".

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