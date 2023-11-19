Франція випробувала нову міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерний заряд
Франція випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету М51.3 18 листопада. Запуск здійснювали без ядерного заряду.
Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.
Франція випробувала міжконтинентальну ракету
"Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок", — зазначив Лекорню.
За його словами, запуск нової балістичної ракети з полігону у Біскароссі відбувся без ядерного заряду. Її політ був повністю контрольованим і завершився у зоні "за декілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя".
Нагадаємо, що американські військові провели чергове успішне випробування з ураження цілі високоточною ракетою PrSM з системи HIMARS. Перевірка озброєння відбулась у понеділок, 13 листопада, на полігоні Уайт-Сендс, що у Нью-Мексико.
Крім того, ми писали, що в Оренбурзькій області встановили ще одну стратегічну ядерну ракету. Вона оснащена гіперзвуковим планерним апаратом "Авангард".
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