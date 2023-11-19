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Франція випробувала нову міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерний заряд

19 листопада 2023 09:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Франція випробувала нову міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерний заряд
Запуск міжконтинентальної ракети. Фото: Twitter/Себастьян Лекорню
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Франція випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету М51.3 18 листопада. Запуск здійснювали без ядерного заряду.

Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

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"Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок", — зазначив Лекорню.

За його словами, запуск нової балістичної ракети з полігону у Біскароссі відбувся без ядерного заряду. Її політ був повністю контрольованим і завершився у зоні "за декілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя".

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Скриншот допису Лекорню

Нагадаємо, що американські військові провели чергове успішне випробування з ураження цілі високоточною ракетою PrSM з системи HIMARS. Перевірка озброєння відбулась у понеділок, 13 листопада, на полігоні Уайт-Сендс, що у Нью-Мексико.

Крім того, ми писали, що в Оренбурзькій області встановили ще одну стратегічну ядерну ракету. Вона оснащена гіперзвуковим планерним апаратом "Авангард".

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