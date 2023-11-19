США успішно випробувала високоточну ракету з системи HIMARS

Запуск ракети з пускової установки HIMARS. Фото: US Army

Американські військові провели чергове успішне випробування з ураження цілі високоточною ракетою PrSM з системи HIMARS. Перевірка озброєння відбулась у понеділок, 13 листопада, на полігоні Уайт-Сендс, що у Нью-Мексико.

Про це повідомляє Breaking Defense.

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Як пройшли випробування ракети PrSM

Зазначається, що під час випробування ракета PrSM (Precision Strike Missile — пер. Високоточна ударна ракета) успішно вразили всі цілі, показавши "номінальні характеристики з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, кута ураження, близького до вертикального, і висоти вибуху". Остаточний звіт про ці випробування має з'явитися в грудні цьогоріч.

Щобільше випробування свідчать, що цій ракеті можна надати статус ранньої операційної готовності у першому кварталі 2024 фінансового року.

Яку відстань може долати ракета PrSM

Компанія Lockheed Martin, яка виготовила ракету, уточнила, що її тестували на "найкоротшій відстані". Попри те, що точні цифри не вказують, ракета уразила ціль на відстані 85 км.

Також у компанії пояснили, якщо ракета розрахована на великі відстані в сотню кілометрів, найтяжче їй дається ураження близьких цілей, оскільки вона маневрує на великих швидкостях, щоб успішно уражати ціль.

"Це випробування перевіряє структурну цілісність ракети й управління траєкторією", — наголосили виробники.

Нові ракети PrSM в пусковій установці. Фото: US Army

Нагадаємо, що українська ППО використовує для збиття ворожих повітряних цілей радянські ракетні комплекси Бук-М1. Їх вдалося переобладнати та адаптувати під американські ракети.