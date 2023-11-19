США успешно испытала высокоточную ракету из системы HIMARS

Запуск ракеты из пусковой установки HIMARS. Фото: US Army

Американские военные провели очередное успешное испытание по поражению цели высокоточной ракетой PrSM из системы HIMARS. Проверка вооружения состоялась в понедельник, 13 ноября, на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Об этом сообщает Breaking Defense.

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Как прошли испытания ракеты PrSM

Отмечается, что во время испытания ракета PrSM (Precision Strike Missile — пер. Высокоточная ударная ракета) успешно поразила все цели, показав "номинальные характеристики с точки зрения прогнозируемой траектории полета, летальности, угла поражения, близкого к вертикальному, и высоты взрыва". Окончательный отчет об этих испытаниях должен появиться в декабре этого года.

Более того испытания свидетельствуют, что этой ракете можно предоставить статус ранней операционной готовности в первом квартале 2024 финансового года.

Какое расстояние может преодолевать ракета PrSM

Компания Lockheed Martin, изготовившая ракету, уточнила, что ее тестировали на "кратчайшем расстоянии". Несмотря на то, что точные цифры не указывают, ракета поразила цель на расстоянии 85 км.

Также в компании объяснили, если ракета рассчитана на большие расстояния в сотню километров, тяжелее всего ей дается поражение близких целей, поскольку она маневрирует на больших скоростях, чтобы успешно поражать цель.

"Это испытание проверяет структурную целостность ракеты и управление траекторией", — подчеркнули производители.

Новые ракеты PrSM в пусковой установке. Фото: US Army

Напомним, что украинская ПВО использует для сбивания вражеских воздушных целей советские ракетные комплексы Бук-М1. Их удалось переоборудовать и адаптировать под американские ракеты.