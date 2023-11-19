Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Франция опробовала новую межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд arrow

Франция опробовала новую межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд

19 ноября 2023 09:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Франция опробовала новую межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд
Запуск межконтинентальной ракеты. Фото: Twitter/Себастьян Лекарня
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Франция опробовала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3 18 ноября. Запуск производили без ядерного заряда.

Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Читайте также:

Франция опробовала межконтинентальную ракету

"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок", — отметил Лекорню.

По его словам, запуск новой баллистической ракеты с полигона в Бискароссе состоялся без ядерного заряда. Ее полет был полностью контролируемым и завершился в зоне "в нескольких сотнях километров от любого побережья".

null
Скриншот поста Лекарню

Напомним, что американские военные провели очередное успешное испытание по поражению цели высокоточной ракетой PrSM из системы HIMARS. Проверка вооружения состоялась в понедельник, 13 ноября, на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Кроме того, мы писали, что в Оренбургской области была установлена еще одна стратегическая ядерная ракета. Она оснащена гиперзвуковым планерным аппаратом "Авангард".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме