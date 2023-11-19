Франция опробовала новую межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд

Запуск межконтинентальной ракеты. Фото: Twitter/Себастьян Лекарня

Франция опробовала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3 18 ноября. Запуск производили без ядерного заряда.

Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

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"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок", — отметил Лекорню.

По его словам, запуск новой баллистической ракеты с полигона в Бискароссе состоялся без ядерного заряда. Ее полет был полностью контролируемым и завершился в зоне "в нескольких сотнях километров от любого побережья".

Скриншот поста Лекарню

Напомним, что американские военные провели очередное успешное испытание по поражению цели высокоточной ракетой PrSM из системы HIMARS. Проверка вооружения состоялась в понедельник, 13 ноября, на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Кроме того, мы писали, что в Оренбургской области была установлена еще одна стратегическая ядерная ракета. Она оснащена гиперзвуковым планерным аппаратом "Авангард".