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Гарантій безпеки для України від західних союзників не буде, — експосол США в Україні

21 листопада 2023 17:33
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Гарантій безпеки для України від західних союзників не буде, — експосол США в Україні
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

США та інші західні союзники поки не готові давати Україні жодних офіційних гарантій безпеки. Про це свідчить певна несміливість адміністрації Байдена.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтервʼю Новини.LIVE. 

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Будапештський меморандум — угода, укладена 1994 року між Україною, Росією, США та Великою Британією щодо гарантій безпеки для України в обмін на ядерну зброю, очевидно не захистила Україну від нападу однієї зі сторін угоди. 

"Той документ був помилкою, великою помилкою. І ми не хочемо повторювати таку помилку", — повідомив експосол США в Україні. 

Посол США в Україні (2003–2006) Джон Гербст. Фото: google.com

Та чи будуть у майбутньому інші, більш дієві гарантії безпеки для України? На думку Джона Гербста, найближчим часом точно ні. 

"На жаль, я поки не бачу готовності США та інших країн дати Україні справжні гарантії. Є багато слів, але саме гарантій я зараз не бачу. Я розумію, чому Україна хоче та вимагає гарантій, і я прихильник таких гарантій. Але поки та несміливість, яка характеризує підхід адміністрації Байдена, пояснює їхню неготовність давати гарантії", — підсумував Гербст. 

Нагадаємо, Джон Гербст також заявив, що продовження допомоги Україні від США в інтересах Америки. Єдиною проблемою є спротив республіканців

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