Гарантій безпеки для України від західних союзників не буде, — експосол США в Україні
США та інші західні союзники поки не готові давати Україні жодних офіційних гарантій безпеки. Про це свідчить певна несміливість адміністрації Байдена.
Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтервʼю Новини.LIVE.
Гарантій безпеки не буде
Будапештський меморандум — угода, укладена 1994 року між Україною, Росією, США та Великою Британією щодо гарантій безпеки для України в обмін на ядерну зброю, очевидно не захистила Україну від нападу однієї зі сторін угоди.
"Той документ був помилкою, великою помилкою. І ми не хочемо повторювати таку помилку", — повідомив експосол США в Україні.
Та чи будуть у майбутньому інші, більш дієві гарантії безпеки для України? На думку Джона Гербста, найближчим часом точно ні.
"На жаль, я поки не бачу готовності США та інших країн дати Україні справжні гарантії. Є багато слів, але саме гарантій я зараз не бачу. Я розумію, чому Україна хоче та вимагає гарантій, і я прихильник таких гарантій. Але поки та несміливість, яка характеризує підхід адміністрації Байдена, пояснює їхню неготовність давати гарантії", — підсумував Гербст.
Нагадаємо, Джон Гербст також заявив, що продовження допомоги Україні від США в інтересах Америки. Єдиною проблемою є спротив республіканців.
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