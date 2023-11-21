Продовження допомоги Україні — в інтересах США, — експосол США в Україні Джон Гербст
Допомога Україні — в інтересах США, і вона має без вагань продовжуватись. Однак цьому дедалі більше намагаються завадити республіканці в Палаті представників.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
Допомога США Україні
"Я очікую новий закон з величезною допомогою США для України, але я не знаю точно, коли ми його побачимо. Новий спікер Палати представників пан Джонсон запевнив, що ми не можемо забути про Україну, що наші інтереси вимагають продовження допомоги для України", — сказав Джон Гербст.
Нині у США мають розглядати подібний закон щодо допомоги для Ізраїлю.
Слідкуючи за перебігом ситуації з голосуванням за допомогу єврейській державі, можна буде зрозуміти, скільки спротиву зустріне допомога Україні. Адже деякі представники Республіканської партії налаштовані перешкоджати цим законам.
"У Джонсона в Палаті представників є невелика банда республіканців, які не розбираються в американських інтересах, і вони перешкоджають цій допомозі", — застерігає експосол США в Україні.
Нагадаємо, після початку війни в Ізраїлі постачання зброї від США Україні зменшилося на 30%.
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