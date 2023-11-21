Продовження допомоги Україні — в інтересах США, — експосол США в Україні Джон Гербст

Посол США в Україні (2003–2006). Фото: google.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Допомога Україні — в інтересах США, і вона має без вагань продовжуватись. Однак цьому дедалі більше намагаються завадити республіканці в Палаті представників.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

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"Я очікую новий закон з величезною допомогою США для України, але я не знаю точно, коли ми його побачимо. Новий спікер Палати представників пан Джонсон запевнив, що ми не можемо забути про Україну, що наші інтереси вимагають продовження допомоги для України", — сказав Джон Гербст.

Нині у США мають розглядати подібний закон щодо допомоги для Ізраїлю.

Слідкуючи за перебігом ситуації з голосуванням за допомогу єврейській державі, можна буде зрозуміти, скільки спротиву зустріне допомога Україні. Адже деякі представники Республіканської партії налаштовані перешкоджати цим законам.

"У Джонсона в Палаті представників є невелика банда республіканців, які не розбираються в американських інтересах, і вони перешкоджають цій допомозі", — застерігає експосол США в Україні.

Нагадаємо, після початку війни в Ізраїлі постачання зброї від США Україні зменшилося на 30%.