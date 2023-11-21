Продолжение помощи Украине — в интересах США, — экс-посол США в Украине Джон Гербст
Помощь Украине в интересах США, и она должна без колебаний продолжаться. Однако этому все больше пытаются помешать республиканцы в Палате представителей.
Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил бывший посол США в Украине Джон Гербст.
Помощь США Украине
"Я ожидаю нового закона с огромной помощью США для Украины, но я не знаю точно, когда мы его увидим. Новый спикер Палаты представителей господин Джонсон заверил, что мы не можем забыть об Украине, что наши интересы требуют продления помощи для Украины", — сказал Джон Гербст.
Сейчас в США должен рассматриваться подобный закон о помощи для Израиля.
Следя за ходом ситуации с голосованием за помощь еврейскому государству, можно будет понять, сколько сопротивления встретит помощь Украине. Ведь некоторые представители Республиканской партии настроены препятствовать этим законам.
"У Джонсона в Палате представителей есть небольшая банда республиканцев, которые не разбираются в американских интересах и препятствуют этой помощи", — предостерегает экс-посол США в Украине.
Напомним, после начала войны в Израиле поставки оружия от США Украине снизились на 30%.
Читайте Новини.LIVE!