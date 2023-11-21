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Продолжение помощи Украине — в интересах США, — экс-посол США в Украине Джон Гербст

21 ноября 2023 16:53
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Продолжение помощи Украине — в интересах США, — экс-посол США в Украине Джон Гербст
Посол США в Украине (2003 – 2006). Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Помощь Украине в интересах США, и она должна без колебаний продолжаться. Однако этому все больше пытаются помешать республиканцы в Палате представителей.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

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"Я ожидаю нового закона с огромной помощью США для Украины, но я не знаю точно, когда мы его увидим. Новый спикер Палаты представителей господин Джонсон заверил, что мы не можем забыть об Украине, что наши интересы требуют продления помощи для Украины", — сказал Джон Гербст.

Сейчас в США должен рассматриваться подобный закон о помощи для Израиля.

Следя за ходом ситуации с голосованием за помощь еврейскому государству, можно будет понять, сколько сопротивления встретит помощь Украине. Ведь некоторые представители Республиканской партии настроены препятствовать этим законам.

"У Джонсона в Палате представителей есть небольшая банда республиканцев, которые не разбираются в американских интересах и препятствуют этой помощи", — предостерегает экс-посол США в Украине.

Напомним, после начала войны в Израиле поставки оружия от США Украине снизились на 30%.

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