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США всегда будут на стороне демократии — Остин обратился с площади Киева

21 ноября 2023 07:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США всегда будут на стороне демократии — Остин обратился с площади Киева
Министр обороны США Ллойд Остин на площади в Киеве. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину записал видеообращение на площади в центре Киева. Там он заявил, что США всегда будут на стороне демократии.

Видеообращение Остин опубликовал в Twitter.

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Обращение Ллойда Остина с площади в Киеве

Глава минобороны Соединенных Штатов подчеркнул, что США стоят вместе с Украиной и будут поддерживать ее еще долгий период.

"США всегда будут на стороне демократии в то время, когда украинцы продолжают демонстрировать твердость и силу перед путинской агрессией", — подчеркнул он.

Напомним, что вчера, 20 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Там чиновник встретился с украинскими лидерами.

Во время брифинга в Киеве министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

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