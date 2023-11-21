США всегда будут на стороне демократии — Остин обратился с площади Киева

Министр обороны США Ллойд Остин на площади в Киеве. Фото: скриншот с видео

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину записал видеообращение на площади в центре Киева. Там он заявил, что США всегда будут на стороне демократии.

Видеообращение Остин опубликовал в Twitter.

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I came to Kyiv today with an important message – the United States stands with Ukraine, and we are going to be with them for the long haul. pic.twitter.com/4wPE2Jx2tm — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Обращение Ллойда Остина с площади в Киеве

Глава минобороны Соединенных Штатов подчеркнул, что США стоят вместе с Украиной и будут поддерживать ее еще долгий период.

"США всегда будут на стороне демократии в то время, когда украинцы продолжают демонстрировать твердость и силу перед путинской агрессией", — подчеркнул он.

Напомним, что вчера, 20 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Там чиновник встретился с украинскими лидерами.

Во время брифинга в Киеве министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.