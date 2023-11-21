США завжди будуть на боці демократії — Остін звернувся з площі Києва
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну записав відеозвернення на площі в центрі Києва. Там він заявив, що США завжди будуть на боці демократії.
Відеозвернення Остін опублікував у Twitter.
I came to Kyiv today with an important message – the United States stands with Ukraine, and we are going to be with them for the long haul. pic.twitter.com/4wPE2Jx2tm— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023
Звернення Ллойда Остіна з площі у Києві
Голова міноборони Сполучених Штатів наголосив, що США стоять разом з Україною та підтримуватимуть її ще довгий період.
"США завжди будуть на боці демократії в той час, коли українці продовжують демонструвати твердість і силу перед путінською агресією", — наголосив він.
Нагадаємо, що вчора, 20 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Там посадовець зустрівся з українськими лідерами.
Під час брифінгу в Києві міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.
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