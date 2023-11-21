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Очільник Пентагону оцінив, чи готові ЗСУ до бойових дій взимку

21 листопада 2023 01:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Очільник Пентагону оцінив, чи готові ЗСУ до бойових дій взимку
Ллойд Остін зроби заяву щодо війни в України. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські військові готуються до важкої зими і мають необхідні засоби для успіху. Утім, для війни в Україні немає "чарівної палички".

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін під час свого сьогоднішнього візиту до Києва, 20 листопада.

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За словами очільника Пентагону, Збройни сили України "добре виконали свою роботу минулого року".

На тлі цього, він наголосив, що до нового пакету допомоги від США на 100 мільйонів доларів увійде і зимове спорядження.

"У них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. Думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – продовжувати тиснути на ворога, вести боротьбу", — заявив Остін.

Попри це, він нагадує, що не варто розраховувати на ефект "чарівної палички" для закінчення війни в Україні.

"У такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі" ("чарівної палички"). Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби для досягнення результату на полі бою", — каже Остін.

Візит очільника Пентагону до України — що відомо

Сьогодні, 20 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Посадовець планує зустрітися з українськими лідерами.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО. 

Крім того, він сказав, що позитивний результат ЗСУ у війні проти російської армії залежить від того, як Україна використовує зброю, яку їй передають західні країни. За його словами, українські військові готові до зимового періоду.

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