Глава Пентагона оценил, готовы ли ВСУ к боевым действиям зимой

Ллойд Остин сделал заявление о войне в Украине. Фото: Reuters

Украинские военные готовятся к тяжелой зиме и обладают необходимыми средствами для успеха. Впрочем, для войны в Украине нет "волшебной палочки".

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев, 20 ноября.

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По словам главы Пентагона, Вооруженные силы Украины "хорошо выполнили свою работу в прошлом году".

На фоне этого он подчеркнул, что в новый пакет помощи от США на 100 миллионов долларов войдет и зимнее снаряжение.

"У них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. Думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение — продолжать давить на врага, вести борьбу", — заявил Остин.

Несмотря на это, он напоминает, что не стоит рассчитывать на эффект "волшебной палочки" для окончания войны в Украине.

"В таком конфликте, как этот, не существует "серебряного шара" ("волшебной палочки"). Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства для достижения результата на поле боя", — говорит Остин.

Визит главы Пентагона в Украину — что известно

Сегодня, 20 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин . Чиновник планирует встретиться с украинскими лидерами.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

Кроме того, он сказал, что положительный результат ВСУ в войне против российской армии зависит от того, как Украина использует оружие , которое ему передают западные страны. По его словам, украинские военные готовы к зимнему периоду.