Глава Пентагона оценил, готовы ли ВСУ к боевым действиям зимой
Украинские военные готовятся к тяжелой зиме и обладают необходимыми средствами для успеха. Впрочем, для войны в Украине нет "волшебной палочки".
Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев, 20 ноября.
Ллойд оценил, готовы ли ВСУ к зиме
По словам главы Пентагона, Вооруженные силы Украины "хорошо выполнили свою работу в прошлом году".
На фоне этого он подчеркнул, что в новый пакет помощи от США на 100 миллионов долларов войдет и зимнее снаряжение.
"У них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. Думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение — продолжать давить на врага, вести борьбу", — заявил Остин.
Несмотря на это, он напоминает, что не стоит рассчитывать на эффект "волшебной палочки" для окончания войны в Украине.
"В таком конфликте, как этот, не существует "серебряного шара" ("волшебной палочки"). Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства для достижения результата на поле боя", — говорит Остин.
Визит главы Пентагона в Украину — что известно
Сегодня, 20 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин . Чиновник планирует встретиться с украинскими лидерами.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.
Кроме того, он сказал, что положительный результат ВСУ в войне против российской армии зависит от того, как Украина использует оружие , которое ему передают западные страны. По его словам, украинские военные готовы к зимнему периоду.
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