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Гарантий безопасности для Украины от западных союзников не будет, — экс-посол США в Украине

21 ноября 2023 17:33
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Гарантий безопасности для Украины от западных союзников не будет, — экс-посол США в Украине
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

США и другие западные союзники пока не готовы давать Украине никаких официальных гарантий безопасности. Об этом свидетельствует определенная робость администрации Байдена.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в интервью Новини.LIVE.

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Гарантий безопасности не будет

Будапештский меморандум — соглашение, заключенное в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией по поводу гарантий безопасности для Украины в обмен на ядерное оружие, очевидно не защитило Украину от нападения одной из сторон соглашения.

"Тот документ был ошибкой, большой ошибкой. И мы не хотим повторять такую ошибку", — сообщил экс-посол США в Украине.

Посол США в Украине (2003–2006) Джон Гербст. Фото: google.com

Но будут ли в будущем другие, более действенные гарантии безопасности для Украины? По мнению Джона Гербста, в ближайшее время точно нет.

"К сожалению, я пока не вижу готовности США и других стран дать Украине настоящие гарантии. Есть много слов, но именно гарантий я сейчас не вижу. Я понимаю, почему Украина хочет и требует гарантий, и я сторонник таких гарантий. Но пока та робость, характеризующая подход администрации Байдена, объясняет их неготовность давать гарантии", — подытожил Гербст.

Напомним, Джон Гербст также заявил, что продолжение помощи Украине от США в интересах Америки. Единственной проблемой является сопротивление республиканцев.

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