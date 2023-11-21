Гарантий безопасности для Украины от западных союзников не будет, — экс-посол США в Украине
США и другие западные союзники пока не готовы давать Украине никаких официальных гарантий безопасности. Об этом свидетельствует определенная робость администрации Байдена.
Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в интервью Новини.LIVE.
Гарантий безопасности не будет
Будапештский меморандум — соглашение, заключенное в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией по поводу гарантий безопасности для Украины в обмен на ядерное оружие, очевидно не защитило Украину от нападения одной из сторон соглашения.
"Тот документ был ошибкой, большой ошибкой. И мы не хотим повторять такую ошибку", — сообщил экс-посол США в Украине.
Но будут ли в будущем другие, более действенные гарантии безопасности для Украины? По мнению Джона Гербста, в ближайшее время точно нет.
"К сожалению, я пока не вижу готовности США и других стран дать Украине настоящие гарантии. Есть много слов, но именно гарантий я сейчас не вижу. Я понимаю, почему Украина хочет и требует гарантий, и я сторонник таких гарантий. Но пока та робость, характеризующая подход администрации Байдена, объясняет их неготовность давать гарантии", — подытожил Гербст.
Напомним, Джон Гербст также заявил, что продолжение помощи Украине от США в интересах Америки. Единственной проблемой является сопротивление республиканцев.
Читайте Новини.LIVE!