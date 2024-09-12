Британський генерал назвав зброю яка потрібна Україні під час війни

Виготовлення боєприпасів на заводі Rheinmetal. Фото: Rheinmetal

Росія почала частіше завдавати масованих ракетних та дронових атак по Україні. Під час нещодавньої атаки 4 вересня ворожі ракети влучили у житлові будинки Львова. Британський генерал назвав зброю, яка негайно потрібна Україні для протистояння Росії.

Зокрема, таку заяву зробив генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен в інтерв'ю для 24 каналу.

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Генерал у відставці зазначив, що Росія застосовує так звані гіперзвукові ракети "Кинджал". Він розкритикував атаки на цивільне населення та заявив, що це демонструє суть російського режиму. Водночас Чіп Чепмен додав, що "Кинджали" насправді не є гіперзвуковими ракетами. Росіяни постійно піарять цей тип зброї, проте за міжнародними стандартами вони не відповідають характеристикам гіперзвукових ракет.

Генерал-майор зазначив, що Росія регулярно аналізує результативність своїх атак, а саме які ракети краще проходять повітряний простір України та які маршрути польоту найефективніші.

"Отже, якщо перевернути на цей бік монети, потрібно запитати, які засоби протиповітряної оборони потрібно додати до вже наявних в Україні. А також як найкраще їх можна закупити та розгорнути, щоб зупинити маршрути та вплив ракет, які запускають росіяни", — зауважив Чепмен.

Україні потрібно надати більше засобів ППО

Британський військовий зазначив, що Україна стала краще протистояти дроновим атакам РФ. Він додав, що Захід міг би підтримати сили ППО в Україні. Окрім того, ЗСУ потрібна артилерія на фронті, боєприпаси та літаки F-16.

"Так, Німеччина оголосила, що передасть Україні 17 систем IRIS-T. Ми повинні продовжувати це постачання як у вигляді обладнання, так і в кількості ракет. Україні необхідна артилерія, боєприпаси до неї, а також літаки, зокрема F-16. Тож загалом вам негайно потрібно три види зброї: артилерія, літаки, протиповітряна оборона", — пояснив Чіп Чепмен.