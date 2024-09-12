Британский генерал назвал оружие, которое нужно Украине во время войны

Производство боеприпасов на заводе Rheinmetal. Фото: Rheinmetal

Россия начала чаще наносить массированные ракетные и дроновые атаки по Украине. Во время недавней атаки, 4 сентября, вражеские ракеты попали в жилые дома Львова. Британский генерал назвал оружие, которое немедленно нужно Украине для противостояния России.

В частности, такое заявление сделал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен в интервью для 24 канала.

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Генерал в отставке отметил, что Россия применяет так называемые гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Он подверг критике атаки на гражданское население и заявил, что это демонстрирует суть российского режима. В то же время Чип Чепмен добавил, что "Кинжалы" на самом деле не являются гиперзвуковыми ракетами. Россияне постоянно пиарят данный тип оружия, однако, по международным стандартам, они не отвечают характеристикам гиперзвуковых ракет.

Генерал-майор отметил, что Россия регулярно анализирует результативность своих атак, а именно, какие ракеты лучше проходят воздушное пространство Украины и какие маршруты полета наиболее эффективны.

"Итак, если перевернуть на эту сторону монеты, нужно спросить, какие средства противовоздушной обороны нужно добавить к уже имеющимся в Украине. А также наилучшим образом их можно закупить и развернуть, чтобы остановить маршруты и влияние ракет, запускаемых россиянами", — отметил Чепмен.

Украине нужно предоставить больше средств ПВО

Британский военный отметил, что Украина стала лучше противостоять дроновым атакам РФ. Он добавил, что Запад мог бы поддержать силы ПВО в Украине. Кроме того, ВСУ нужна артиллерия на фронте, боеприпасы и самолеты F-16.

"Так, Германия объявила, что передаст Украине 17 систем IRIS-T. Мы должны продолжать эти поставки как в виде оборудования, так и в количестве ракет. Украине необходима артиллерия, боеприпасы к ней, а также самолеты, в частности F-16. В общем, вам немедленно нужно три вида оружия: артиллерия, самолеты, противовоздушная оборона", — пояснил Чип Чепмен.