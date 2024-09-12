Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генерал Британии назвал тип оружия, в котором остро нуждается Украина arrow

Генерал Британии назвал тип оружия, в котором остро нуждается Украина

12 сентября 2024 10:17
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Британский генерал назвал оружие, которое нужно Украине во время войны
Производство боеприпасов на заводе Rheinmetal. Фото: Rheinmetal
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россия начала чаще наносить массированные ракетные и дроновые атаки по Украине. Во время недавней атаки, 4 сентября, вражеские ракеты попали в жилые дома Львова. Британский генерал назвал оружие, которое немедленно нужно Украине для противостояния России.

В частности, такое заявление сделал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен в интервью для 24 канала.

Читайте также:

Россияне бьют "Кинжалами" по Украине

Генерал в отставке отметил, что Россия применяет так называемые гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Он подверг критике атаки на гражданское население и заявил, что это демонстрирует суть российского режима. В то же время Чип Чепмен добавил, что "Кинжалы" на самом деле не являются гиперзвуковыми ракетами. Россияне постоянно пиарят данный тип оружия, однако, по международным стандартам, они не отвечают характеристикам гиперзвуковых ракет.

Генерал-майор отметил, что Россия регулярно анализирует результативность своих атак, а именно, какие ракеты лучше проходят воздушное пространство Украины и какие маршруты полета наиболее эффективны.

"Итак, если перевернуть на эту сторону монеты, нужно спросить, какие средства противовоздушной обороны нужно добавить к уже имеющимся в Украине. А также наилучшим образом их можно закупить и развернуть, чтобы остановить маршруты и влияние ракет, запускаемых россиянами", — отметил Чепмен. 

Украине нужно предоставить больше средств ПВО

Британский военный отметил, что Украина стала лучше противостоять дроновым атакам РФ. Он добавил, что Запад мог бы поддержать силы ПВО в Украине. Кроме того, ВСУ нужна артиллерия на фронте, боеприпасы и самолеты F-16.

"Так, Германия объявила, что передаст Украине 17 систем IRIS-T. Мы должны продолжать эти поставки как в виде оборудования, так и в количестве ракет. Украине необходима артиллерия, боеприпасы к ней, а также самолеты, в частности F-16. В общем, вам немедленно нужно три вида оружия: артиллерия, самолеты, противовоздушная оборона", — пояснил Чип Чепмен.

Также важные новости дня по теме:

 

оружие военная помощь Украина военная техника Великобритания война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:46 Ухудшение самочувствия испытают все — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:37 Помощь в 21 тыс. грн от ООН — в ПФУ уточнили, как это повлияет на субсидии

11:37 Украине разрешили бить ракетами Storm Shadow по РФ — что это за оружие и на что оно способно

11:35 Правительство расширило категории грантополучателей Власна справа — кто еще может получить средства

11:31 Лунин пошел на конфликт со своим звездным агентом

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

11:22 Адвокату, который должен был передать взятку одесскому судье, вынесли приговор — подробности

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

11:03 Суркис назвал аргумент в пользу Реброва — почему нельзя увольнять тренера

11:02 Есть ли признаки, что Путин готов применить ядерное оружие, — мнение британского генерала

11:00 Выплаты на три месяца — где уязвимые категории украинцев получат по 3,6 тыс. грн

11:46 Ухудшение самочувствия испытают все — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:37 Помощь в 21 тыс. грн от ООН — в ПФУ уточнили, как это повлияет на субсидии

11:37 Украине разрешили бить ракетами Storm Shadow по РФ — что это за оружие и на что оно способно

11:35 Правительство расширило категории грантополучателей Власна справа — кто еще может получить средства

11:31 Лунин пошел на конфликт со своим звездным агентом

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

11:22 Адвокату, который должен был передать взятку одесскому судье, вынесли приговор — подробности

11:03 Суркис назвал аргумент в пользу Реброва — почему нельзя увольнять тренера

11:02 Есть ли признаки, что Путин готов применить ядерное оружие, — мнение британского генерала

11:00 Выплаты на три месяца — где уязвимые категории украинцев получат по 3,6 тыс. грн

10:50 Выплаты мобилизованным — сколько платят во время военной подготовки в Украине

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно