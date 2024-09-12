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Спутники засекли корабль РФ с иранскими Fatah-360 — сколько ракет он доставил в Россию

12 сентября 2024 02:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Аналитики считают, что найденное с помощью спутников судно привезло в РФ 220 ракет Fatah-360
Судно Port Olya 3 с иранским оружием. Фото: Sky News
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Благодаря спутниковой разведке аэрокосмической компании Maxar удалось обнаружить российский корабль, доставивший в РФ из Ирана баллистические ракеты Fatah-360. Сообщается, что судно перевозило 220 ракет через Каспийское море.

Об этом 11 сентября информирует Sky News.

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Маршрут доставки иранских ракет в РФ
Маршрут доставки иранских ракет в РФ. Фото: Sky News

Спутниковые снимки были опубликованы спустя день после того, как США заявили, что российские военные получили партии иранских баллистических ракет Fatah-360.

Источник Sky News сообщил, что судно Port Olya 3 доставило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию. По словам источника, судно прибыло в российский порт 4 сентября.  

На спутниковых снимках, проанализированных командой Sky News Data & Forensics, судно снято в тот день в порту в Астраханской области. Данные слежки за судном показывают, что судно Port Olya 3 находилось в иранском порту Амирабад всего на шесть дней раньше, 29 августа.

По прибытии в Россию баллистические ракеты Fatah-360 с дальностью полета более 80 км были спрятаны на большом грузовом складе.

По словам украинского источника Sky News, предполагается, что иранские ракеты будут отправлены на военный полигон Ашулук для испытаний и последующей подготовки перед использованием на поле боя.

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