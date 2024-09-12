Аналитики считают, что найденное с помощью спутников судно привезло в РФ 220 ракет Fatah-360

Спутники засекли корабль РФ с иранскими Fatah-360 — сколько ракет он доставил в Россию
Благодаря спутниковой разведке аэрокосмической компании Maxar удалось обнаружить российский корабль, доставивший в РФ из Ирана баллистические ракеты Fatah-360. Сообщается, что судно перевозило 220 ракет через Каспийское море.
Об этом 11 сентября информирует Sky News.
Куда именно российское судно доставило иранские ракеты
Спутниковые снимки были опубликованы спустя день после того, как США заявили, что российские военные получили партии иранских баллистических ракет Fatah-360.
Источник Sky News сообщил, что судно Port Olya 3 доставило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию. По словам источника, судно прибыло в российский порт 4 сентября.
На спутниковых снимках, проанализированных командой Sky News Data & Forensics, судно снято в тот день в порту в Астраханской области. Данные слежки за судном показывают, что судно Port Olya 3 находилось в иранском порту Амирабад всего на шесть дней раньше, 29 августа.
По прибытии в Россию баллистические ракеты Fatah-360 с дальностью полета более 80 км были спрятаны на большом грузовом складе.
По словам украинского источника Sky News, предполагается, что иранские ракеты будут отправлены на военный полигон Ашулук для испытаний и последующей подготовки перед использованием на поле боя.
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