Аналітики вважають, що судно, яке знайшли за допомогою супутників, привезло у РФ 220 ракет Fatah-360

Судно Port Olya 3 з іранською зброєю. Фото: Sky News

Завдяки супутниковій розвідці аерокосмічної компанії Maxar вдалось знайти російський корабель, що доставив до РФ з Ірану балістичні ракети Fatah-360. Повідомляється, що судно перевозило 220 ракет через Каспійське море.

Про це 11 вересня інформує Sky News.

Читайте також:

Куди саме російське судно доставило іранські ракети

Маршрут доставки іранських ракет до РФ. Фото: Sky News

Супутникові знімки були оприлюднені через день після того, як США заявили, що російські військові отримали партії іранських балістичних ракет Fatah-360.

Джерело Sky News повідомило, що судно Port Olya 3 доставило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії. За словами джерела, судно прибуло до російського порту 4 вересня.

На супутникових знімках, проаналізованих командою Sky News Data & Forensics, судно знято того дня в порту в Астраханській області. Дані стеження за судном показують, що судно Port Olya 3 знаходилося в іранському порту Амірабад лише шістьма днями раніше, 29 серпня.

Після прибуття в Росію балістичні ракети Fatah-360 з дальністю польоту понад 80 кілометрів були сховані на великому вантажному складі.

За словами українського джерела Sky News, передбачається, що іранські ракети будуть відправлені на військовий полігон Ашулук для випробувань та подальшої підготовки перед використанням на полі бою.