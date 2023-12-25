Генерал Годжес звинуватив Захід у невдачі контрнаступу ЗСУ

Екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес. Фото: US Embassy

Екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес заявив, що винними в провалі літнього контрнаступу ЗСУ є саме західні українські партнери. Через невдачу війна може тривати ще рік.

Про це Бен Годжес розповів у подкасті Silicon Curtain.

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"Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна. Ми не змогли забезпечити їх тим, на що вони розраховували, включаючи військово-повітряні потужності, високоточну зброю великої дальності та інші потужності, які були необхідні для успіху цього контрнаступу", — зазначив Годжес.

За його словами, Захід лише "зв'язує руки" Україні, зокрема не дозволяє використовувати далекобійну зброю по території Росії. Таким чином, на думку фахівця, це призвело до продовження війни ще на рік.

Нагадавши про спробу Росії захопити Україну від 2014 року, Годжес відзначив, що вона контролює лише 17% території, втративши понад 300 тис. особового складу, значну частину зброї та домінування в Чорному морі.

Екскомандувач зазначив, що Путін має надію на припинення допомоги Україні від західних союзників, тоді Росія зможе її захопити.

"Підстави для оптимізму Росії — це дискусія в Конгресі США та очевидна швидка готовність багатьох на Заході сказати: "Україна має погодитися на переговори, вони не зможуть виграти", — додав Годжес.

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