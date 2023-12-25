Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генерал Ходжес обвинил Запад в неудаче контрнаступления ВСУ arrow

Генерал Ходжес обвинил Запад в неудаче контрнаступления ВСУ

25 декабря 2023 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Генерал Ходжес обвинил Запад в неудаче контрнаступления ВСУ
Экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес. Фото: US Embassy
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес заявил, что виновными в провале летнего контрнаступления ВСУ являются именно западные украинские партнеры. Из-за неудачи война может занять еще год.

Об этом Бен Ходжес рассказал в подкасте Silicon Curtain.

Читайте также:

Ходжес о провале контрнаступления ВСУ

"Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были необходимы для успеха этого контрнаступления", — отметил Ходжес.

По его словам, Запад только "связывает руки" Украине, в частности, не позволяет использовать дальнобойное оружие по территории России. Таким образом, по мнению специалиста, это привело к продолжению войны еще на год.

Напомнив о попытке России захватить Украину с 2014 года, Ходжес отметил, что она контролирует всего 17% территории, потеряв более 300 тыс. личного состава, значительную часть оружия и доминирование в Черном море.

Экс-командующий отметил, что Путин надеется на прекращение помощи Украине от западных союзников, тогда Россия сможет ее захватить.

"Основания для оптимизма России — это дискуссия в Конгрессе США и очевидная скорая готовность многих на Западе сказать: "Украина должна согласиться на переговоры, они не смогут выиграть", — добавил Годжес.

Напомним, что экс-командир "Азова" Максим Жорин назвал одно из самых больших достижений ВСУ за 2023 год.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме