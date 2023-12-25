Генерал Ходжес обвинил Запад в неудаче контрнаступления ВСУ

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес. Фото: US Embassy

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес заявил, что виновными в провале летнего контрнаступления ВСУ являются именно западные украинские партнеры. Из-за неудачи война может занять еще год.

Об этом Бен Ходжес рассказал в подкасте Silicon Curtain.

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Ходжес о провале контрнаступления ВСУ

"Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были необходимы для успеха этого контрнаступления", — отметил Ходжес.

По его словам, Запад только "связывает руки" Украине, в частности, не позволяет использовать дальнобойное оружие по территории России. Таким образом, по мнению специалиста, это привело к продолжению войны еще на год.

Напомнив о попытке России захватить Украину с 2014 года, Ходжес отметил, что она контролирует всего 17% территории, потеряв более 300 тыс. личного состава, значительную часть оружия и доминирование в Черном море.

Экс-командующий отметил, что Путин надеется на прекращение помощи Украине от западных союзников, тогда Россия сможет ее захватить.

"Основания для оптимизма России — это дискуссия в Конгрессе США и очевидная скорая готовность многих на Западе сказать: "Украина должна согласиться на переговоры, они не смогут выиграть", — добавил Годжес.

Напомним, что экс-командир "Азова" Максим Жорин назвал одно из самых больших достижений ВСУ за 2023 год.