Генерал-майор ЗСУ розповів, скільки українських військових воюють за південь України

Українська армія просувається на південному напрямку. Фото: Reuters

Генерал-майор Андрій Соколов, який керував військами на південному напрямку, зокрема захистом Херсонщини та Запоріжжя, повідомив про наявність приблизно 1,5 тис. українських військовослужбовців на цій ділянці на момент російського наступу. При цьому він уточнив, що частина артилерії та інженерних військ була на навчальних заходах в інших регіонах країни.

Про це Соколов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Соколов пояснив, що "Південь" формувався методом ротації: поточний склад підрозділу змінювався на новий. Коли почалося вторгнення, у бойових одиницях перебували близько 1,5 тис. військових. Наприклад, 59-а бригада на той момент складалася близько 1300 осіб, оскільки попереднім місяцем залишила зону ООС і відновлювала боєздатність. Цей процес ще не завершився, коли бригада була спрямована на південний напрямок.

Генерал-майор зазначив, що частина артилерії та інженерних військ знаходилася на навчальних заходах в інших регіонах країни. Крім того, 137 батальйон морської піхоти був укомплектований лише наполовину. З його складу приблизно 250 солдатів, включаючи призовників, контролювали довгу ділянку кордону з Кримом.

"Два артилерійські дивізіони не були в повній готовності, оскільки проходили навчання на полігоні "Дівчатка" у Київській області. До того ж інженерні підрозділи, включно з саперами, навчалися у Кам'янці-Подільському. Додамо до цього приблизно 250 військовослужбовців зі 137-го батальйону морської піхоти, укомплектованого лише наполовину", — сказав він.

Соколов наголосив, що лише невелика кількість військових була розміщена біля ключових опорних пунктів біля мосту Чонгар та інших стратегічних місць. На його думку, такої кількості військових було явно недостатньо для успішного протистояння.

Соколов також згадав, що він звертався по додаткові сили до командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва. Однак кошти та війська були обмежені через потребу прикривати інші стратегічні напрями України.

"Ворог сконцентрував свої сили на широкому протязі від Білорусі до Криму. Через це ресурси були розтягнуті: необхідно було забезпечити присутність військ у зоні ООС, захищати Київ, північні райони, Слобожанщину та направлення до Харкова. У моєму баченні, через таку розстановку ми зіткнулися з нестачею військ", — додав генерал-майор.

Нагадаємо, що минулого тижня українські війська звільнили 2 кв. км території біля Бахмута. Також було звільнено 5,2 кв. км на південному фронті.