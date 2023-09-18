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Генерал-майор ВСУ рассказал, сколько украинских военных воюют за юг Украины

18 сентября 2023 12:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генерал-майор ВСУ рассказал, сколько украинских военных воюют за юг Украины
Украинская армия продвигается на южном направлении. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генерал-майор Андрей Соколов, руководивший войсками на южном направлении, в том числе защитой Херсонщины и Запорожья, сообщил о наличии приблизительно 1,5 тыс. украинских военнослужащих на этом участке на момент российского наступления. При этом он уточнил, что часть артиллерии и инженерных войск находилась на учебных мероприятиях в других регионах страны.

Об этом Соколов рассказал в интервью "Украинской правде".

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Соколов пояснил, что "Юг" формировался методом ротации: текущий состав подразделения менялся на новый. Когда началось вторжение, в боевых единицах находилось около 1,5 тыс. военных. Например, 59-я бригада на тот момент состояла из около 1300 человек, так как предыдущим месяцем покинула зону ООС и восстанавливала боеготовность. Этот процесс еще не завершился, когда бригада была направлена на южное направление.

Генерал-майор отметил, что часть артиллерии и инженерных войск находилась на учебных мероприятиях в других регионах страны. Кроме того, 137-й батальон морской пехоты был укомплектован лишь наполовину. Из его состава, приблизительно 250 солдат, включая призывников, контролировали длинный участок границы с Крымом.

"Два артиллерийских дивизиона не были в полной готовности, так как проходили обучение на полигоне "Дивычки" в Киевской области. К тому же, инженерные подразделения, включая саперов, учились в Каменце-Подольском. Добавим к этому примерно 250 военнослужащих из 137-го батальона морской пехоты, укомплектованного лишь наполовину", — сказал он.

Соколов подчеркнул, что только небольшое количество военных было размещено у ключевых опорных пунктов возле моста Чонгар и других стратегических мест. По его мнению, такого числа военных было явно недостаточно для успешного противостояния.

Соколов также упомянул, что он обращался за дополнительными силами к командующему Объединенными силами Сергею Наеву. Однако средства и войска были ограничены из-за потребности прикрывать другие стратегические направления Украины.

"Враг сконцентрировал свои силы на обширном протяжении от Беларуси до Крыма. Из-за этого ресурсы были растянуты: необходимо было обеспечить присутствие войск в зоне ООС, защищать Киев, северные районы, Слобожанщину и направление в Харьков. В моем видении, из-за такой расстановки мы и столкнулись с нехваткой войск", — добавил генерал-майор.

Напомним, что на прошлой неделе украинские войска освободили 2 кв. км территории возле Бахмута. Также было освобождено 5,2 кв. км на южном фронте.

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