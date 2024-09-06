Росіяни розстріляли нову групу полонених ЗСУ, — CNN

Російський загін під Торецьком розстрілює українських полонених. Фото: скриншот

Офіс Генпрокурора України розслідує 28 розстрілів українських полонених російськими солдатами з початку повномасштабного вторгнення. Від дій ворога загалом загинули 62 українські військовослужбовці.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін у коментарі американському телеканалу CNN.

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За словами Костіна, такі злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами ЗС РФ, що "дає можливість стверджувати, що така політика Кремля може бути зарахована до злочинів проти людяності".

Американський мовник також повідомив, що отримав нове відео страти російськими військами трьох українців, зняте під час боїв наприкінці серпня біля Покровська на Донеччині. За інформацією українського бійця, який надав відео на умовах анонімності, бійці його підрозділи знали про численні подібні випадки на передовій, які не були оприлюднені та не розслідувані.

Своєю чергою в ОГПУ наголошують, що вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.