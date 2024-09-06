Россияне расстреляли новую группу пленных ВСУ, — CNN

Российский отряд под Торецком расстреливает украинских пленников. Фото: скриншот

Офис Генпрокурора Украины расследует 28 расстрелов украинских плененных российскими солдатами с начала полномасштабного вторжения. От действий врага в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин в комментарии американскому телеканалу CNN.

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По словам Костина, такие преступления были совершены в разных областях Украины разными подразделениями ВС РФ, что "дает возможность утверждать, что такая политика Кремля может быть причислена к преступлениям против человечности".

Американский вещатель также сообщил, что получил новое видео казни российскими войсками трех украинцев, снятое во время боев в конце августа возле Покровска Донецкой области. По информации украинского бойца, предоставившего видео на условиях анонимности, бойцы его подразделения знали о многочисленных подобных случаях на передовой, которые не были обнародованы и не расследованы.

В свою очередь в ОГПУ отмечают, что убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.