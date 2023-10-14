Генсек НАТО розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував допомогу Україні на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом. Він розповів, чи вплине ця ситуація на підтримку України Альянсом.

Про це Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

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Столтенберг зазначив, що за заявою країн НАТО, війна Ізраїлю з терористами ХАМАСу не вплине на здатність і рішучість Альянсу далі надавати допомогу Україні. Він додав, що партнери зробили щодо збільшення підтримки України важливі заяви.

"Отже, підтримка України з боку НАТО — це не тільки слова, це конкретні дії. Думаю, що найкращим вираженням нашої підтримки є конкретні дії, які видно на місцях щодня в рамках нашої постійної підтримки України", — сказав він.

Нагадаємо, що Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро. Стало відомо, на що держава витратить кошти.

Також ми писали, що Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить близько 19 мільйонів доларів США.

Додамо, що своєю чергою 11 жовтня Сполучені Штати Америки також оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 200 млн доларів.