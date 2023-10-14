Генсек НАТО рассказал, повлияет ли война в Израиле на помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь Украине на фоне войны Израиля с ХАМАСом. Он рассказал, повлияет ли эта ситуация на поддержку Украины Альянсом.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал в интервью Deutsche Welle.

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Повлияет ли война в Израиле на помощь Украине

Столтенберг отметил, что, по заявлению стран НАТО, война Израиля с террористами ХАМАСа не повлияет на способность и решительность Альянса дальше оказывать помощь Украине. Он добавил, что партнеры сделали по увеличению поддержки Украины важные заявления.

"Следовательно, поддержка Украины со стороны НАТО — это не только слова, это конкретные действия. Думаю, что наилучшим выражением нашей поддержки являются конкретные действия, которые видны на местах ежедневно в рамках нашей постоянной поддержки Украины", — сказал он.

Напомним, что Норвегия предоставит Украине около 17 млн. евро. Стало известно, что государство потратит средства.

Также мы писали, что Канада выделила Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет около 19 миллионов долларов.

Добавим, что в свою очередь Соединенные Штаты Америки 11 октября также объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 200 млн долларов.