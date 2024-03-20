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Генштаб показав кадри атак українських дронів на окупантів

20 березня 2024 20:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Генштаб показав кадри атак українських дронів на окупантів
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, бійці 24 ОМБР за допомогою дронів знищили окупантів у Донецькій області.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ в Telegram у середу, 20 березня.

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Удари по окупантах дронами

На відео видно, як в окопи до російських загарбників падають "скиди" з безпілотників, ліквідовуючи їх. 

Також українські захисники використовують FPV-дрони для операцій зі знищення особового складу ворога.

Нагадаємо, 18 березня воїни 128-ї бригади знищили замасковану російську С-60.

А захисники 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили два російські танки та три БМП на околицях Мар'їнки Донецької області.

Також ми писали, що на Кремінському напрямку оператори БпЛА полку "Азов" ліквідували російську піхоту. Нацгвардійці показали вибухове відео знищення ворога.

ЗСУ
безпілотники
окупанти
дрони
війна в Україні

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