Генштаб показал кадры атак украинских дронов на оккупантов
Украинские воины продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. В частности, бойцы 24 ОМБР с помощью дронов уничтожили оккупантов в Донецкой области.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 20 марта.
Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры
Удары по оккупантам дронами
На видео видно, как в окопы российских захватчиков падают "сбросы" с беспилотников, ликвидируя их.
Также украинские защитники используют FPV-дроны для операций по уничтожению личного состава врага.
Напомним, 18 марта воины 128-й бригады уничтожили замаскированную российскую С-60.
А защитники 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили два российских танка и три БМП в окрестностях Марьинки Донецкой области.
Также мы писали, что на Кременском направлении операторы БПЛА полка "Азов" ликвидировали российскую пехоту. Нацгвардейцы показали взрывное видео уничтожения противника.
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