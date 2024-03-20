Генштаб показал кадры атак украинских дронов на оккупантов

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. В частности, бойцы 24 ОМБР с помощью дронов уничтожили оккупантов в Донецкой области.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 20 марта.

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Удары по оккупантам дронами

На видео видно, как в окопы российских захватчиков падают "сбросы" с беспилотников, ликвидируя их.

Также украинские защитники используют FPV-дроны для операций по уничтожению личного состава врага.

Напомним, 18 марта воины 128-й бригады уничтожили замаскированную российскую С-60.

А защитники 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили два российских танка и три БМП в окрестностях Марьинки Донецкой области.

Также мы писали, что на Кременском направлении операторы БПЛА полка "Азов" ликвидировали российскую пехоту. Нацгвардейцы показали взрывное видео уничтожения противника.