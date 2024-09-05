Вогнеметні системи ЗСУ снищують ворожі позиції у Курській області

Російських загарбників випалюють з їх позицій. Фото: скриншот

Сили підтримки Збройних сил України вдало використовують вогнеметні системи проти російських загарбників. Українські бійці не припиняються завдавати ворогу тяжких втрат у живій силі та бойовій техніці.

Відео вправної роботи вогнеметних систем "Сівалка-ВМ8" під час операції у Курській області опублікував Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 5 вересня.

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"Вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" підрозділів РХБ Сил підтримки здійснюють вогневе ураження на Курщині живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами", — говориться у повідомленні.

Довідка: в складі військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту захисту (РХБ) Сил підтримки ЗСУ входять вогнеметні підрозділи. Вони здійснюють вогнеметне враження ворога на його позиціях та в укриттях на найбільш важливих напрямках.